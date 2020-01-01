Тегеран ответил на обвинения США в атаке на их посольство в Багдаде

1 Янв. 2020 2020-01-01T06:57:37+03:00

Протесты у стен американской дипмиссии в Багдаде начались утром 31 декабря и продолжились до ночи Фото: REUTERS

В МИД Ирана назвали прозвучавшие из Вашингтона заявления «пустыми» и «невзвешенными»

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Тегеран ответил на прозвучавшие из Вашингтона обвинения в причастности к нападению иракских протестующих на американское посольство в Багдаде. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави «отверг обвинения американских чиновников», назвав их «пустыми» и «невзвешенными».

Представитель иранского МИД предостерег США от подобных заявлений и призвал Белый дом пересмотреть «деструктивную политику в отношении региона», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Дональд Трамп обвинил Тегеран в организации беспорядков возле здания посольства Вашингтона в Багдаде, пообещав, что Иран «понесет полную ответственность» за атаку.

Толпа иракцев, ранее похоронивших жертв авиаудара США, с утра собралась у стен американской дипмиссии. Протестующие подожгли ворота, пытались взять здание штурмом. Охрана и полицейские для разгона демонстрантов применили слезоточивый газ, пострадали около 20 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/752794" frameborder="0"></iframe> Протестующие собрались у посольства США в Багдаде.

ИСТОЧНИК KP.RU