Тегеран ответил на обвинения США в атаке на их посольство в Багдаде
Тегеран ответил на прозвучавшие из Вашингтона обвинения в причастности к нападению иракских протестующих на американское посольство в Багдаде. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави «отверг обвинения американских чиновников», назвав их «пустыми» и «невзвешенными».
Представитель иранского МИД предостерег США от подобных заявлений и призвал Белый дом пересмотреть «деструктивную политику в отношении региона», передает РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Дональд Трамп обвинил Тегеран в организации беспорядков возле здания посольства Вашингтона в Багдаде, пообещав, что Иран «понесет полную ответственность» за атаку.
Толпа иракцев, ранее похоронивших жертв авиаудара США, с утра собралась у стен американской дипмиссии. Протестующие подожгли ворота, пытались взять здание штурмом. Охрана и полицейские для разгона демонстрантов применили слезоточивый газ, пострадали около 20 человек.
Протестующие собрались у посольства США в Багдаде.
ИСТОЧНИК KP.RU