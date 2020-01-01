2020-01-01T08:28:05+03:00
Экономика

ЦБ начинает взимать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Услуга подорожает и для клиентов многих финансовых учреждений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Комиссию разделят поровну между банками отправителя и получателя средствКомиссию разделят поровну между банками отправителя и получателя средствФото: Михаил ФРОЛОВ
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С 1 января 2020 года Центральный банк России будет взимать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей, которая позволяет переводить деньги по номеру телефона.

С каждого платежа регулятор планирует забирать от пяти копеек до трех рублей в зависимости от суммы. Причем нагрузка будет разделяться между банками получателя и отправителя. Каждая организация сама решит, какая часть от комиссии ляжет "на плечи" клиентов, однако ЦБ может ограничивать ее размер.

Сайт kp.ru писал, что некоторые банки начали практиковать сборы еще в 2019 году, однако есть и такие учреждение, которые пока вовсе не собираются обременять пользователей.

На настоящий момент к Системе быстрых платежей подключены свыше 30 участников. За год россияне совершили с ее помощью более 6,3 миллиона операций на общую сумму 55 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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