2020-01-01T09:03:23+03:00
В мире

Путешествие во времени: самолет вернул пассажиров в 2019 год

Дело в том, что разница во времени между Таити и Новой Зеландией составляет 23 часа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пассажиры самолета новозеландской авиакомпании Air New Zealand совершили настоящее путешествие во времени. Они поднялись на борт лайнера 1 января 2020 года, а спустились по трапу снова в 2019-м.

Дело в том, что разница во времени между Новой Зеландией и Французской Полинезией составляет 23 часа. Когда Boeing 787-9 Dreamliner вылетал Окленда на часах было 9.55, а по приземлению в Папеэте на острове Таити стрелки показывали уже 15:55, но 31 декабря 2019-го.

И это притом, что весь полет занял всего четыре с половиной часа. Данные приводятся на портале Flightradar24.

Новогоднее поздравление - 2020.Пришло время дарить и распаковывать подарки и загадывать самые заветные желания. А еще - самое время поздравить близких с наступающим 2020 годом!

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Путешествие во времени: самолет вернул пассажиров в 2019 год
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