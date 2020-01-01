Путешествие во времени: самолет вернул пассажиров в 2019 год
Пассажиры самолета новозеландской авиакомпании Air New Zealand совершили настоящее путешествие во времени. Они поднялись на борт лайнера 1 января 2020 года, а спустились по трапу снова в 2019-м.
Дело в том, что разница во времени между Новой Зеландией и Французской Полинезией составляет 23 часа. Когда Boeing 787-9 Dreamliner вылетал Окленда на часах было 9.55, а по приземлению в Папеэте на острове Таити стрелки показывали уже 15:55, но 31 декабря 2019-го.
И это притом, что весь полет занял всего четыре с половиной часа. Данные приводятся на портале Flightradar24.
Новогоднее поздравление - 2020.Пришло время дарить и распаковывать подарки и загадывать самые заветные желания. А еще - самое время поздравить близких с наступающим 2020 годом!
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ИСТОЧНИК KP.RU