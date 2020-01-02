Вступили в силу поправки в ПДД о документах, предъявляемых при проверках на дорогах
Со 2 января 2020 года в России вступили в силу поправки в ПДД, корректирующие перечень документов, которые водитель должен предъявлять сотрудникам Госавтоинспекции для проверки. Постановление правительства опубликовано на официальном сайте правовой информации.
В соответствии с новыми правилами водитель, который оформил договор ОСАГО в электронном виде, может предъявлять для проверки бумажную копию страхового полиса или же электронный вариант документа на каком-либо электронном устройстве или носителе.
В свою очередь сотрудники ГИБДД могут проверить факт заключения договора ОСАГО, запросив необходимые данные в автоматизированной информационной системе.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что в Москве в тестовом режиме начали работать камеры, которые выявляют машины без полисов ОСАГО. Пока вместо штрафов водителям выписывают предупреждения, однако с января это правило должно измениться.
ИСТОЧНИК KP.RU