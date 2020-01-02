2 Янв. 2020 2020-01-02T11:53:16+03:00

Вступили в силу поправки в ПДД о документах, предъявляемых при проверках на дорогах Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Со 2 января 2020 года в России вступили в силу поправки в ПДД, корректирующие перечень документов, которые водитель должен предъявлять сотрудникам Госавтоинспекции для проверки. Постановление правительства опубликовано на официальном сайте правовой информации.

В соответствии с новыми правилами водитель, который оформил договор ОСАГО в электронном виде, может предъявлять для проверки бумажную копию страхового полиса или же электронный вариант документа на каком-либо электронном устройстве или носителе.

В свою очередь сотрудники ГИБДД могут проверить факт заключения договора ОСАГО, запросив необходимые данные в автоматизированной информационной системе.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что в Москве в тестовом режиме начали работать камеры, которые выявляют машины без полисов ОСАГО. Пока вместо штрафов водителям выписывают предупреждения, однако с января это правило должно измениться.

ИСТОЧНИК KP.RU