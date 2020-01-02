2020-01-02T14:48:19+03:00
Общество

В новогоднюю ночь в Москве родилось более 50 малышей

Большинство новорожденных - мальчики
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В новогоднюю ночь в Москве родилось более 50 малышейВ новогоднюю ночь в Москве родилось более 50 малышейФото: Мария ЛЕНЦ
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В новогоднюю ночь в роддомах Москвы родилось более 50 малышей. При этом больше половины из них – мальчики. О новорожденных рассказали на сайте мэра Москвы в четверг, 2 января.

«В ночь с 31 декабря 2019 на 1 января 2020 года в роддомах Москвы появились на свет 53 новорожденных, 30 из них мальчики», - говорится на сайте главы столицы.

В сообщении говорится, что в 23.50 31 декабря на свет появился последний малыш, рожденный в Москве в уходящем году. Он родился в роддоме ГКБ имени С.С. Юдина. Вес ребенка составил 3380 граммов.

Первой новорождённой в столице в 2020 году стала девочка, которая родилась в 00.10 в роддоме ГКБ имени В.В. Виноградова. Она весит 3150 граммов.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о новорожденных в новогоднюю ночь в других городах России. Так в Кузбассе на свет появилось 45 малышей, в Приморье - восемь мальчиков и две девочки, а в Красноярске 5 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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