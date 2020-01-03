2020-01-03T01:06:33+03:00
Происшествия

Число погибших при крушении Ан-12 в Судане выросло до 18 человек

Среди жертв авиакатастрофы семь членов экипажа
Мария ИГНАТЬЕВА
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Число погибших при крушении Ан-12 погибли 18 человекЧисло погибших при крушении Ан-12 погибли 18 человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Официальный представитель вооруженных сил Судана Амер Мухаммед Ахмед сообщил, что при крушении самолета Ан-12 в регионе Дарфун на западе страны погибли 18 человек.

По данным информационного агентства СУНА, среди погибших семь членов экипажа, а также трое представителей местного судейского корпуса и восемь гражданских лиц. Военные сообщают, что самолет разбился спустя пять минут после взлета.

Как писал сайт kp.ru, Ан-12 рухнул в пяти километрах от аэропорта города Эль-Генейна. Тогда говорилось, что на борту находились 15 человек. Никто из низ не выжил.

Напомним, что авиаэксперты сообщали о снижении числа авиакатастроф и их жертв в 2019 году. По их данным, за минувшие 12 месяцев ЧП с самолетами с большим количеством погибших было вдвое меньше чем в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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