Число погибших при крушении Ан-12 в Судане выросло до 18 человек
Официальный представитель вооруженных сил Судана Амер Мухаммед Ахмед сообщил, что при крушении самолета Ан-12 в регионе Дарфун на западе страны погибли 18 человек.
По данным информационного агентства СУНА, среди погибших семь членов экипажа, а также трое представителей местного судейского корпуса и восемь гражданских лиц. Военные сообщают, что самолет разбился спустя пять минут после взлета.
Как писал сайт kp.ru, Ан-12 рухнул в пяти километрах от аэропорта города Эль-Генейна. Тогда говорилось, что на борту находились 15 человек. Никто из низ не выжил.
Напомним, что авиаэксперты сообщали о снижении числа авиакатастроф и их жертв в 2019 году. По их данным, за минувшие 12 месяцев ЧП с самолетами с большим количеством погибших было вдвое меньше чем в 2018 году.
ИСТОЧНИК KP.RU