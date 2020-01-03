2020-01-03T02:09:43+03:00
Общество

В 2019 году Россия побила постсоветский рекорд по добыче нефти

За минувшие 12 месяцев было добыто больше 550 миллионов тон черного золота
Мария ИГНАТЬЕВА
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В 2019 году Россия побила постсоветский рекорд по добыче нефтиВ 2019 году Россия побила постсоветский рекорд по добыче нефтиФото: REUTERS
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Россия в 2019 году побила рекорд по объемам добычи нефти, который был установлен в постсоветское время. По данным агенства Bloomberg, за минувшие 12 месяцев на месторождениях РФ было добыто 560,2 миллиона тонн нефти. В сутки специалисты по всей страны добывали по 11,25 миллионов баррелей.

Отмечается, что в 1987 году были рекордными 11,416 миллионов баррелей. Издание отдельно подчеркивает, Россия смогла достичь таких показателей несмотря на сокращение добычи в рамках соглашения с ОПЕК.

Хотя, как писал сайт kp.ru в 2016 году, года сообщалось, РФ также побила рекорд тех лет, добыв 547,5 миллионов тонн нефти, прогнозировалось, что этот показатель не превзойти. Объяснялось это подписанием между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другими нефтедобывающими странами, не входящими в картель, о повсеместном ограничении добычи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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