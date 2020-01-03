2020-01-03T04:27:07+03:00
Происшествия

Суданский министр юстиции едва не погиб при крушении Ан-12 на западе страны

Чиновник покинул самолет за несколько минут до взлета
Мария ИГНАТЬЕВА
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Суданский министр юстиции едва не погиб при крушении Ан-12 на западе страныСуданский министр юстиции едва не погиб при крушении Ан-12 на западе страныФото: REUTERS
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Министр юстиции Судана Насреддин Абдель Бари мог погибнуть при крушении военного самолета Ан-12 на западе страны. Он должен был лететь на воздушном судне, однако за несколько минут до взлета покинул борт. Это было связано со служебной необходимостью.

Как пишет суданская газета Sudan Tribune, министр был в составе правительственной делегации в Эль-Генейне и должен был вернуться в Хартум.

Напомним, что сайт kp.ru писал ранее об авиакатастрофе, которая унесла жизни 18 человек. Хотя сначала сообщалось о 15 погибших. Самолет Ан-12 разбился в четверг вечером в пяти километрах от аэропорта города Эль-Генейна через пять минут после взлета. На борту находились семь членов экипажа, трое представителей местного судейского корпуса и восемь гражданских. Никто из них при крушении самолета не выжил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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