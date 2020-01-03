Зеленский раскрыл свои доходы
В прошедшем году работа студии «Квартал 95» принесла президенту Украины Владимиру Зеленскому доход в размере более 210 тысяч долларов. Об этом говорится в декларации, опубликованной на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.
Согласно документу от 3 января, в конце декабря 2019 года глава незалежной получил выплату в размере 4,8 миллиона гривен (205,9 тысячи долларов) от «Квартала 95», а также 104 тысячи гривен (4,3 тысячи долларов) в качестве компенсации за использование торговой марки студии.
Напомним, студия «Квартал 95» является производителем сериалов, фильмов и юмористических передач. Продюсер Борис Шефир и Зеленский являются совладельцами группы компаний «Квартал 95».
Отметим, что в июне 2019 года на официальном сайте украинского президента зарегистрирована петиция о запрете деятельности на территории Украины компании «Студия Квартал 95» из-за «многолетней пропаганды украинофобии» и «идеологии русского мира».
ИСТОЧНИК KP.RU
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