2020-01-03T20:30:36+03:00
Политика

Зеленский раскрыл свои доходы

В опубликованной декларации украинский лидер указал, сколько заработал на студии «Квартал 95»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Зеленский раскрыл свои доходыЗеленский раскрыл свои доходыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В прошедшем году работа студии «Квартал 95» принесла президенту Украины Владимиру Зеленскому доход в размере более 210 тысяч долларов. Об этом говорится в декларации, опубликованной на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.

Согласно документу от 3 января, в конце декабря 2019 года глава незалежной получил выплату в размере 4,8 миллиона гривен (205,9 тысячи долларов) от «Квартала 95», а также 104 тысячи гривен (4,3 тысячи долларов) в качестве компенсации за использование торговой марки студии.

Напомним, студия «Квартал 95» является производителем сериалов, фильмов и юмористических передач. Продюсер Борис Шефир и Зеленский являются совладельцами группы компаний «Квартал 95».

Отметим, что в июне 2019 года на официальном сайте украинского президента зарегистрирована петиция о запрете деятельности на территории Украины компании «Студия Квартал 95» из-за «многолетней пропаганды украинофобии» и «идеологии русского мира».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Федору Добронравову разрешили въезд на Украину
Зеленский раскрыл свои доходы
Устюгов взял серебро в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски»
«Ленинград» воссоединится ради выступления на фестивале в Калифорнии
В Минкультуры рассказали о кассовых сборах российского кино в 2019 году
Рассекречены документы о Нобелевской премии Солженицына
Сотни россиян застряли в очередях на границе Белоруссии с Литвой и Польшей
Росстандарт опубликовал список автозаправок с некачественным топливом
Путин и Макрон высказали обеспокоенность из-за убийства Сулеймани
Трамп обвинил Сулеймани в смерти «тысячи американцев»
В пригороде Парижа мужчина с ножом ранил троих прохожих
В Белоруссии назвали цену российского газа в январе-феврале
Минобороны России об убийстве Сулеймани: недальновидный шаг со стороны США
Россиян ждет аномальная погода в январе
В Минобороны рассказали о наиболее масштабных учениях РВСН в 2020 году
Ученый рассказал о формуле, которая поможет избавиться от жира на животе