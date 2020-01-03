2020-01-03T23:29:25+03:00
Звезды

Рианна снялась в откровенной фотосессии, рекламируя свой бренд нижнего белья

Новая коллекция посвящена Дню святого Валентина [фото, видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Рианна снялась в откровенной фотосессии, рекламируя свой бренд нижнего белья. Фото: Фан страница Рианны в соцсетиРианна снялась в откровенной фотосессии, рекламируя свой бренд нижнего белья. Фото: Фан страница Рианны в соцсети
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Известная американская певица и создательница бренда Savage x Fenty совместно с дизайнером Адамом Селманом выпустила новую коллекцию нижнего белья, которая посвящена Дню святого Валентина. Артистка решила сама сняться в рекламе, чем порадовала мужскую половину своих фанатов.

На кадрах знаменитость позирует в алом блестящем бюстгальтере с белыми вставками в неоновом свете. В комплекте белья на ней также чулки и трусы того же тона, а сверху накинут пуховик цвета нижнего белья.

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В роли фотографа выступил Деннис Лейпольд
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В съемках также приняли участие американская модель Адесува Айгеви, топ-модель из Пуэрто-Рико Джоан Смоллс, американская фотомодель Фиффани Луу, плюс-сайз модель Парома Элсессер и дизайнер, создавший коллекцию вместе с Рианной, Адам Селман.

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Новая коллекция Savage x Fenty ко Дню святого Валентина
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В роли фотографа выступил Деннис Лейпольд. Его не в первый раз привлекают к фотосессии.

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Фотоссесия, рекламирующая новую коллекцию белья Savage x Fenty, с участием Рианны
3365 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
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Рианна снялась в откровенной фотосессии для рекламы своего бренда
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ИСТОЧНИК KP.RU

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