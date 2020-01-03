Рианна снялась в откровенной фотосессии, рекламируя свой бренд нижнего белья

3 Янв. 2020 2020-01-03T23:29:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Известная американская певица и создательница бренда Savage x Fenty совместно с дизайнером Адамом Селманом выпустила новую коллекцию нижнего белья, которая посвящена Дню святого Валентина. Артистка решила сама сняться в рекламе, чем порадовала мужскую половину своих фанатов.

На кадрах знаменитость позирует в алом блестящем бюстгальтере с белыми вставками в неоновом свете. В комплекте белья на ней также чулки и трусы того же тона, а сверху накинут пуховик цвета нижнего белья.

ririlegion В роли фотографа выступил Деннис Лейпольд

В съемках также приняли участие американская модель Адесува Айгеви, топ-модель из Пуэрто-Рико Джоан Смоллс, американская фотомодель Фиффани Луу, плюс-сайз модель Парома Элсессер и дизайнер, создавший коллекцию вместе с Рианной, Адам Селман.

ririlegion Новая коллекция Savage x Fenty ко Дню святого Валентина

В роли фотографа выступил Деннис Лейпольд. Его не в первый раз привлекают к фотосессии.

savagexfenty Фотоссесия, рекламирующая новую коллекцию белья Savage x Fenty, с участием Рианны

savagexfenty Рианна снялась в откровенной фотосессии для рекламы своего бренда

ИСТОЧНИК KP.RU