Рианна снялась в откровенной фотосессии, рекламируя свой бренд нижнего белья
Известная американская певица и создательница бренда Savage x Fenty совместно с дизайнером Адамом Селманом выпустила новую коллекцию нижнего белья, которая посвящена Дню святого Валентина. Артистка решила сама сняться в рекламе, чем порадовала мужскую половину своих фанатов.
На кадрах знаменитость позирует в алом блестящем бюстгальтере с белыми вставками в неоновом свете. В комплекте белья на ней также чулки и трусы того же тона, а сверху накинут пуховик цвета нижнего белья.
В съемках также приняли участие американская модель Адесува Айгеви, топ-модель из Пуэрто-Рико Джоан Смоллс, американская фотомодель Фиффани Луу, плюс-сайз модель Парома Элсессер и дизайнер, создавший коллекцию вместе с Рианной, Адам Селман.
В роли фотографа выступил Деннис Лейпольд. Его не в первый раз привлекают к фотосессии.
ИСТОЧНИК KP.RU