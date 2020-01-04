2020-01-04T00:00:45+03:00
В мире

Два российских акробата упали с 10-метровой высоты, выступая в Амстердаме

Артисты исполняли номер "Небесные ангелы"
Мария ИГНАТЬЕВА
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Два российских акробата упали с 10-метровой высоты, выступая в АмстердамеДва российских акробата упали с 10-метровой высоты, выступая в АмстердамеФото: Марина ТИМОШЕНКО
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В Амстердаме во время представления "Всемирного рождественского цирка" в театре "Карре" с 10-ти метровой высоты сорвались два российских акробата. Мужчина и женщина сорвались одновременно.

- Речь идет о паре из России, которая исполняет номер под названием "Небесные ангелы". Они известны тем, что выступают без защитной сетки, - рассказал продюсер представления Хенк ван дер Мейден.

Информационное агентство Нидерландов ANP сообщает, что мужчина упал на женщину. Акробатов немедленно госпитализировали. Представление было остановлено, зрителей вывели из зала.

На момент поступления в больницу они находились в сознании. Врачи отметили, что у одного из акробатов серьезные травмы. Дополнительно об их состоянии на данный момент ничего не сообщалось.

В субботу и воскресенье шоу пройдет согласно графику, как сообщают организаторы. Будет ли вырезан из программы номер акробатов или им нашли замену, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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