4 Янв. 2020 2020-01-04T00:25:23+03:00

Первый звездопад 2020 года россияне увидят в ночь на 4 января Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Астрономы обещают, что на небе появятся до 120 метеоров в час

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Жители России в ночь с пятницы на субботу, с 3 на 4 января, смогут увидеть первый метеоритный поток Квадрантиды в 2020 году. В Московском планетарии сообщили, что погодные условия будут благоприятными, а на небе появятся до 120 метеоров в час, примерно 1 или 2 в минуту. Чтобы насладиться природным явлением, не обязательно иметь специальное оборудование.

- Сегодня, вполне возможно, что кто-то и увидит, потому что предстоящей ночью будет прояснение в облаках на территории Москвы и Московской области, - сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус агентству РИАМО.

В Московском планетарии добавили, что квадрантиды можно наблюдать на всей территории России, а Луна не помешает любоваться звездопадом, так как скроется за горизонт после часа ночи.

- Для того, чтобы увидеть небесное представление, нужно смотреть в сторону северо-восточного горизонта неба, именно там будет располагаться радиант Квадрантид. Первый звездопад 2020 года обещает быть одним из самых ярких, - сказала астроном Московского планетария Людмила Кошман.

Примечательно, что метеоритный поток в ночь с 3 на 4 января достигает своего пика. Начался он еще в декабре, а закончится 7 января.

ИСТОЧНИК KP.RU