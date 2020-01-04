4 Янв. 2020 2020-01-04T03:11:56+03:00

Эксперты составили список самых безопасных стран для туризма в 2020 году Фото: Сергей МЕДВЕДЕВ

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Эксперты страховой компании BHTP составили список самых безопасных стран для путешествий. Специалисты составили рейтинг из десяти направлений.

По из данным, самой безопасной в мире страной для туристов является Австралия. Путешественники поставили эту страну на первое место рейтинга, несмотря на лесные пожары.Туристы любят Австралию за «идеальное сочетание привычного и экзотического».

На втором месте оказалась Швеция. Эту страну выбирают не только молодые путешественники, но и туристы в возрасте. Замыкает тройку лидеров Новая Зеландия. Путешествовать в эту страну предпочитает молодое поколение. Им нравится там умеренный климат, хорошая инфраструктура, доступная медицина, высокое качество интернета и хорошие дороги.

Топ-10 самых безопасных стран для путешествий в 2020 году:

1. Австралия.

2. Швеция.

3. Новая Зеландия.

4. Италия.

5. Нидерланды.

6. Франция.

7.Исландия.

8. Ирландия.

9. Греция

10. Япония.

ИСТОЧНИК KP.RU