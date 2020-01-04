Эксперты составили список самых безопасных стран для туризма в 2020 году
Эксперты страховой компании BHTP составили список самых безопасных стран для путешествий. Специалисты составили рейтинг из десяти направлений.
По из данным, самой безопасной в мире страной для туристов является Австралия. Путешественники поставили эту страну на первое место рейтинга, несмотря на лесные пожары.Туристы любят Австралию за «идеальное сочетание привычного и экзотического».
На втором месте оказалась Швеция. Эту страну выбирают не только молодые путешественники, но и туристы в возрасте. Замыкает тройку лидеров Новая Зеландия. Путешествовать в эту страну предпочитает молодое поколение. Им нравится там умеренный климат, хорошая инфраструктура, доступная медицина, высокое качество интернета и хорошие дороги.
Топ-10 самых безопасных стран для путешествий в 2020 году:
1. Австралия.
2. Швеция.
3. Новая Зеландия.
4. Италия.
5. Нидерланды.
6. Франция.
7.Исландия.
8. Ирландия.
9. Греция
10. Япония.
ИСТОЧНИК KP.RU