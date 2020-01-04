В Австралии пожар достиг размеров Манхэттена

4 Янв. 2020 2020-01-04T10:53:10+03:00

Три пожара объединились в один

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В Австралии три природных пожара объединились в один и приобрели шокирующие масштабы. Как сообщает CNN, площадь австралийских пожаров превышает нью-йоркский район Манхеттена.

Огонь вспыхнул сразу в нескольких штатах. В регионе Омео в штате Виктория по данным Департамента окружающей среды, земли, водных ресурсов и планирования Гиппсленда, площадь пожара превышает 6000 гектаров. В викторианском городе Маллакута в пятницу 3 января около 1000 человек были эвакуированы с берега, их посадили на корабли, чтобы спасти от подступающего огня.

В соседнем штате Новый Южный Уэльс пожарные объявили, что ситуация стала «неуправляемой». За несколько месяцев сожжено 264 000 гектаров земли.

При этом синоптики из Метеорологического бюро дают еще более неблагоприятные прогнозы – ветер усилится, а температура воздуха повысится до 48 градусов – это 80-летний температурный рекорд для Сиднея.

Пожароопасный сезон начался в Австралии в сентябре. С тех пор огонь уничтожил больше 1500 домов, погибло 23 человека. Чрезвыячайное положение объявлено в штате Виктория и Новый Южный Уэльс.

- Мы не можем остановить пожары, все, что мы можем сделать, - это направить их вокруг общин, - сообщил Ангус Барнерс, контролер инцидента в Моруе, Новый Южный Уэльс.

ИСТОЧНИК KP.RU