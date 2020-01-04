2020-01-04T12:28:14+03:00
Политика

Правительство планирует в 2020 году создать 230 законопроектов

Все они так или иначе будут касаться социально-экономического развития российского общества
Ольга МАТЫС
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Среди целей будущих законопроектов - создание условий для экономического роста РоссииСреди целей будущих законопроектов - создание условий для экономического роста РоссииФото: Анатолий ЖДАНОВ
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4 января Правительство Российской Федерации представило общественности план работы на весь 2020 год. Согласно ему, в наступившем году Правительство сформирует более двухсот законопроектов, призванных развивать социально-экономические программы. Соответствующие документы уже подписаны главой кабмина Дмитрием Медведевым.

- План состоит из 6 разделов и предусматривает разработку в 2020 году 230 законопроектов, направленных на создание условий для экономического роста, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, цифровизацию и научно-технологическое развитие, развитие отраслей экономики, развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни, сбалансированное региональное развитие, повышение качества государственного управления, - говорится в официальном заявлении российского кабинета министров.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, как президент России Владимир Путин подвел итоги работы правительства в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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