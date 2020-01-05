Сборная России впервые за четыре года вышла в финал МЧМ по хоккею, победив Швецию

5 Янв. 2020 2020-01-05T07:48:11+03:00

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В субботу, 4 января, в чешском городе Острава на чемпионате мира по хоккею среди молодежных команд сборная России одержала победу в полуфинале турнира со счетом 5:4 над командой Швеции. Наши сокрушили соперников в невероятно драматичной игре, добыв победу в дополнительное время. Решающий бросок - на счету Ивана Морозова на четвертой минуте овертайма.

У нас шайбы на свой счет записали Иван Морозов (4 и 64 минута игры), Александр Хованов (6) и Егор Соколов (13, 49). В составе сборной Швеции точные броски - на счету Расмуса Сандина (1, 32), Самуэля Фагемо (15) и Нильса Лундквиста (45).

Команда России впервые с 2016 года сыграет в финале молодежного ЧМ по хоккею. В 2017 и 2019 годах наша команда была третьей, уступая в полуфинале. А в 2018 году наши выбыли в четвертьфинале турнира. Россияне не побеждают на молодежных ЧМ с 2011 года. Тогда наши победили в финале команду Канады со счетом 5:3.

И сегодня, 5 января, вечером россияне сыграют в финале МЧМ-2020 с командой Канады.

Швеция - Россия 4:5 (ОТ). Иван Морозов. ЧМ-2020. 04.01.2020.Видео шайбы Ивана Морозова в ворота сборной Швеции в полуфинале МЧМ 2020

ИСТОЧНИК KP.RU