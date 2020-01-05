Зеленский помог музыканту Dr. Alban посетить Киев вопреки запрету на въезд
Президент Украины Владимир Зеленский вмешался в ситуацию со шведским музыкантом Dr. Alban (настоящее имя Албан Нвала). Владельцу звукозаписывающей студии Dr. Records запретили въезд в страну из-за того, что ранее он выступил на полуострове Крым, который в Киеве считают своим.
Глава государства решил помочь музыканту и даже встретился с ним в украинской столице. Об этом сам Dr. Alban написал у себя в Instagram.
"Мне был запрещен въезд на Украину из-за моего выступления на оспариваемом полуострове Крым. Благодаря вмешательству президента я смог попасть в страну", - говорится в посте.
Албан Нвала сообщил, что немного прогулялся вместе с Зеленским и выложил несколько совместных фотографий с ним.
Сайт kp.ru писал, что Dr. Alban — это шведский музыкант нигерийского происхождения, который выступает в стиле Евродэнс. Первой его успешной песней стала “Hello Africa”, а второй альбом "One Love" разошелся более чем 1,6 млн копий. Также среди его хитов "It’s my life", "Sing Hallelujah", "No Coke", "Look Who's Talking" и "Chiki Chiki".
Шведский музыкант Dr. Alban встретился с Зеленским.
ИСТОЧНИК KP.RU
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