Зеленский помог музыканту Dr. Alban посетить Киев вопреки запрету на въезд

Президент Украины Владимир Зеленский вмешался в ситуацию со шведским музыкантом Dr. Alban (настоящее имя Албан Нвала). Владельцу звукозаписывающей студии Dr. Records запретили въезд в страну из-за того, что ранее он выступил на полуострове Крым, который в Киеве считают своим.

Глава государства решил помочь музыканту и даже встретился с ним в украинской столице. Об этом сам Dr. Alban написал у себя в Instagram.

"Мне был запрещен въезд на Украину из-за моего выступления на оспариваемом полуострове Крым. Благодаря вмешательству президента я смог попасть в страну", - говорится в посте.

Албан Нвала сообщил, что немного прогулялся вместе с Зеленским и выложил несколько совместных фотографий с ним.

Сайт kp.ru писал, что Dr. Alban — это шведский музыкант нигерийского происхождения, который выступает в стиле Евродэнс. Первой его успешной песней стала “Hello Africa”, а второй альбом "One Love" разошелся более чем 1,6 млн копий. Также среди его хитов "It’s my life", "Sing Hallelujah", "No Coke", "Look Who's Talking" и "Chiki Chiki".

