2020-01-05T19:46:30+03:00
Политика

В МИД России прокомментировали курс Украины на героизацию националистов

В ведомстве отметили, что «разгул неофашизма» в незалежной принимает все более уродливые формы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Чествование националиста Степана Бандеры, который ответственен за гибель десятков тысяч людейЧествование националиста Степана Бандеры, который ответственен за гибель десятков тысяч людейФото: REUTERS
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В Министерстве иностранных дел России заявили, что активный курс Киева по героизации деятелей националистического движения вызывает удивление, а разгул неофашизма на Украине принимает все более уродливые формы.

«Вызывает удивление, с каким упорством руководство Украины проводит курс на героизацию деятелей так называемого национально-освободительного движения в период 1940-1950 годов, членов украинских националистических формирований», - говорится на странице ведомства в Facebook.

В сообщении отмечается, что подобная политика ведется не только внутри Украины, но и на международном уровне. В пример министерство привело выступление Киева против резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, «словно забыв об уроках истории в угоду сиюминутным конъюнктурным интересам».

Напомним, в первый день нового года на Украине прошли шествия в честь 111-й годовщины со дня рождения националиста Степана Бандеры. В Германии мероприятие назвали безумием. Акцию также осудили послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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