2020-01-01T22:17:01+03:00
В мире

В Киеве националисты провели шествие в честь Бандеры

Еще один митинг прошел во Львове
Юлия САЛЬНИКОВА
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Националисты прошли колоннами в украинской столицеНационалисты прошли колоннами в украинской столицеФото: REUTERS
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В нескольких городах Украины прошли шествия в честь 111-й годовщины рождения Степана Бандеры, которого считают одним из основателей Организации украинских националистов.

Бандеровцы собрались в Киеве в парке имени Тараса Шевченко, происходящее снимали на видео и транслировали в режиме онлайн в YouTube. Украинские СМИ назвали шествие «огненным» потому что участники акции вышли на центральные улицы города с факелами. По данным полиции в мероприятии приняли участие около одной тысячи человек.

В день проведения шествия бандеровцев в столице усилили меры безопасности, к обеспечению порядка привлекли не только полицию, но и сотрудников Национальной гвардии. Но все прошло мирно, националисты просто пронесли флаги и портреты Бандеры по городу и разошлись.

Без эксцессов прошло шествие во Львове.

В Германии осудили шествие бандеровцев в Украине, депутат городского парламента Гуннар Линдеманн напомнил Владимиру Зеленскому, что задача президента - прекратить фашистскую активность радикальных групп в стране, а не разрешать им свободно устраивать акции в столице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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