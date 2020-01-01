В Киеве националисты провели шествие в честь Бандеры
В нескольких городах Украины прошли шествия в честь 111-й годовщины рождения Степана Бандеры, которого считают одним из основателей Организации украинских националистов.
Бандеровцы собрались в Киеве в парке имени Тараса Шевченко, происходящее снимали на видео и транслировали в режиме онлайн в YouTube. Украинские СМИ назвали шествие «огненным» потому что участники акции вышли на центральные улицы города с факелами. По данным полиции в мероприятии приняли участие около одной тысячи человек.
В день проведения шествия бандеровцев в столице усилили меры безопасности, к обеспечению порядка привлекли не только полицию, но и сотрудников Национальной гвардии. Но все прошло мирно, националисты просто пронесли флаги и портреты Бандеры по городу и разошлись.
Без эксцессов прошло шествие во Львове.
В Германии осудили шествие бандеровцев в Украине, депутат городского парламента Гуннар Линдеманн напомнил Владимиру Зеленскому, что задача президента - прекратить фашистскую активность радикальных групп в стране, а не разрешать им свободно устраивать акции в столице.
ИСТОЧНИК KP.RU