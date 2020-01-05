2020-01-05T09:46:57+03:00
Политика

Посольство Польши раскритиковало Украину за героизацию Бандеры

В Киеве на это ответили, что сами вольны выбирать, каких исторических личностей чествовать
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Чествование националиста Степана Бандеры, который ответственен за гибель десятков тысяч людейЧествование националиста Степана Бандеры, который ответственен за гибель десятков тысяч людейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион раскритиковали проведение на Украине шествия в честь 111-й годовщины со дня рождения националиста Степана Бандеры.

Дипломатов возмутил тот факт, что портрет человека, ответственного за гибель десятков тысяч евреев и представителей других народов, висел на здании Киевской городской администрации.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в ответ на такое заявление напомнила, что каждое государство в праве самостоятельно определять, каких героев чествовать.

Посольство Польши усомнилось, что такие слова мог произнести настоящий дипломат. К тому же, высказывание Зеленко не было опубликовано в качестве официального комментария МИД. Что касается предположений пресс-секретаря о том, что осуждение чествования националистов идет на пользу "третьей стороне", то у Варшавы на это есть своя позиция.

"О пользе для третьей стороны от споров Украины с ее важнейшими союзниками на исторической почве должны подумать те, кто публично и на государственном уровне чтит авторов и исполнителей этнических чисток 40-х годов. Мы убеждены, что произошло искажение информации", — цитирует "Польское радио" заявление дипмиссии.

Сайт kp.ru писал, что ранее проведение шествия в честь Бандеры осудили также в Германии. Депутат Берлинского городского парламента Гуннар Линдеманн назвал безумием оказание поддержки националистам.

Шествие с факелами в честь националиста Степана Бандеры прошло в Киеве.Сотни человек собрались в киевском парке возле памятника Тараса Шевченко и прошли по центру города

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На церемонию прощания с генералом Сулеймани пришли тысячи людей
Трамп приказал убить генерала Сулеймани вопреки советам Пентагона
Посольство Польши раскритиковало Украину за героизацию Бандеры
Трамп о конфликте с Ираном: "Мы ударим их сильнее, чем когда-либо раньше!"
Солнце "подошло" максимально близко к Земле
"Иранские хакеры" взломали правительственный сайт США
Сборная России впервые за четыре года вышла в финал МЧМ по хоккею, победив Швецию
В США рассказали, что украинцы обучают американских военных
Командующий КСИР пообещал положить конец присутствию США на Ближнем Востоке
«Пусть вернут Техас Мексике»: Пушков ответил на заявление американского генерала о Крыме
В Приморье три десятка машин частично провалились под лед
Число жертв авиаудара по военному училищу в Триполи возросло до 28
Самолет Air Canada экстренно сел в Монреале из-за оторвавшегося колеса
США перебрасывают на Ближний Восток 4,2 тысячи военных
Жертвами авиаудара по военному училищу в Ливии стали 23 человека