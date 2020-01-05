Посольство Польши раскритиковало Украину за героизацию Бандеры

5 Янв. 2020 2020-01-05T09:46:57+03:00

Чествование националиста Степана Бандеры, который ответственен за гибель десятков тысяч людей Фото: REUTERS

В Киеве на это ответили, что сами вольны выбирать, каких исторических личностей чествовать

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Послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион раскритиковали проведение на Украине шествия в честь 111-й годовщины со дня рождения националиста Степана Бандеры.

Дипломатов возмутил тот факт, что портрет человека, ответственного за гибель десятков тысяч евреев и представителей других народов, висел на здании Киевской городской администрации.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в ответ на такое заявление напомнила, что каждое государство в праве самостоятельно определять, каких героев чествовать.

Посольство Польши усомнилось, что такие слова мог произнести настоящий дипломат. К тому же, высказывание Зеленко не было опубликовано в качестве официального комментария МИД. Что касается предположений пресс-секретаря о том, что осуждение чествования националистов идет на пользу "третьей стороне", то у Варшавы на это есть своя позиция.

"О пользе для третьей стороны от споров Украины с ее важнейшими союзниками на исторической почве должны подумать те, кто публично и на государственном уровне чтит авторов и исполнителей этнических чисток 40-х годов. Мы убеждены, что произошло искажение информации", — цитирует "Польское радио" заявление дипмиссии.

Сайт kp.ru писал, что ранее проведение шествия в честь Бандеры осудили также в Германии. Депутат Берлинского городского парламента Гуннар Линдеманн назвал безумием оказание поддержки националистам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/752938" frameborder="0"></iframe> Шествие с факелами в честь националиста Степана Бандеры прошло в Киеве.Сотни человек собрались в киевском парке возле памятника Тараса Шевченко и прошли по центру города

ИСТОЧНИК KP.RU