Столтенберг «в срочном порядке» созывает Североатлантический совет

5 Янв. 2020 2020-01-05T20:13:52+03:00

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В понедельник, 6 января, «в срочном порядке» пройдет заседание Североатлантического совета в связи с обострившейся ситуацией в Ираке после убийства иранского генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Такое решение принял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как сообщило в воскресенье агентство DPA со ссылкой на представителя альянса, заседание совета должно состоятся в 17:00 по московскому времени.

Напомним, после гибели иранского генерала в Багдаде в результате американской операции парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны, а МИД страны направил в Совбез ООН ноту протеста из-за ударов Вашингтона по иракской территории.

Отметим, что 3 января в Министерстве внутренней безопасности Соединённых Штатов заявили об отсутствии каких-либо реальных и заслуживающих опасения угроз после ликвидации Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU