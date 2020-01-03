2020-01-03T23:09:26+03:00
В мире

В США заявили об отсутствии заслуживающих опасения угроз после убийства Сулеймани

В Министерстве внутренней безопасности Соединённых Штатов приветствуют приказ о ликвидации иранского генерала [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В результате американской ракетной атаки был убит иранский генерал Касим СулейманиВ результате американской ракетной атаки был убит иранский генерал Касим СулейманиФото: REUTERS
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Власти Соединённых Штатов заявили об отсутствии конкретной и заслуживающей опасения угрозы после проведенной американскими военными операции по ликвидации генерала элитного военного формирования Ирана Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Кассема Сулеймани. Об этом говорится в заявлении исполняющего обязанности главы Министерства внутренней безопасности США Чеда Вулфа в связи с проведенной вооруженными силами операцией по ликвидации генерала.

«В настоящее время никаких конкретных, заслуживающих опасения угроз в отношении нашей страны нет, МВБ продолжает следить за ситуацией и работать с нашими партнерами (…) для обеспечения безопасности каждого американца», - сказано в заявлении, где отмечается, что «все министерство сохраняет бдительность».

В распространённом сообщении Вулф приветствует «решительные действия» американского президента Дональда Трампа. По его словам, своим приказом о ликвидации иранского генерала глава Белого дома якобы «защитил жизни американцев как за рубежом, так и внутри страны».

Напомним, 3 января после убийства Сулеймани в результате американского ракетного удара верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить Вашингтону. Израильский министр обороны созвал экстренное совещание с главами спецслужб и привел армию в повышенную готовность в ожидании каких-либо действий со стороны Ливана и Сектора Газа. Президенты России и Франции, Владимир Путин и Эммануэль Макрон заявили, что произошедшие может серьезно обострить ситуацию в ближневосточном регионе. Такое же мнение высказали Минобороны и МИД России.

Видео с места обстрела конвоя иранского генерала Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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