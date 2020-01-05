5 Янв. 2020 2020-01-05T18:11:23+03:00

Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны Фото: REUTERS

Багдад направил в СБ ООН официальную ноту протеста после американских ударов на иракской территории

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Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны и прекращение соглашения с коалицией по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой «Исламской государство»*.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, план с временным графиком вывода иностранных войск из Ирака предложил премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди. Такое решение он принял в связи с американским ракетным ударом в районе аэропорта Багдада, во время которого был убит генерал иранского военного подразделения Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани.

Министерство иностранных дел Ирака также направило в Совбез ООН официальную ноту протеста из-за ударов Соединённых Штатов в стране.

Напомним, Сулеймани погиб 3 января в результате американской операции. Пентагон сообщил, что действовал по приказу президента США Дональда Трампа.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) – запрещенная в России террористическая группировка.

ИСТОЧНИК KP.RU