Во время наводнения в Тель-Авиве погибли два человека
В результате сильного наводнения в Тель-Авиве двое человек погибли в затопленном лифте.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «шокирован трагической смертью двух жителей Тель-Авива». В свою очередь мэр израильского города Рон Хульдаи сообщил, что готов уйти в отставку, если будет доказана его вина в произошедшем.
«Если будут найдены доказательства того, что есть и моя вина, я подумаю об отставке», - сказал глава Тель-Авива.
Сильный ливень с грозами и порывистым ветром начался в городе в субботу, 4 января. В считаные часы там выпало 74 мм осадков, что является пятой частью годовой нормы. В результате непогоды были затоплены многие улицы.
Отметим, что стихия обрушилась на несколько городов Израиля.
Напомним, что в первые дни нового года в результате наводнения в столице Индонезии, Джакарте, погибло по меньшей мере 43 человек, а более 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
Тель-Авив затопило из-за сильного ливня.
ИСТОЧНИК KP.RU