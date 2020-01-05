Во время наводнения в Тель-Авиве погибли два человека

5 Янв. 2020 2020-01-05T21:00:20+03:00

Мэр города заявил, что может уйти в отставку после произошедшего [видео]

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В результате сильного наводнения в Тель-Авиве двое человек погибли в затопленном лифте.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «шокирован трагической смертью двух жителей Тель-Авива». В свою очередь мэр израильского города Рон Хульдаи сообщил, что готов уйти в отставку, если будет доказана его вина в произошедшем.

«Если будут найдены доказательства того, что есть и моя вина, я подумаю об отставке», - сказал глава Тель-Авива.

Сильный ливень с грозами и порывистым ветром начался в городе в субботу, 4 января. В считаные часы там выпало 74 мм осадков, что является пятой частью годовой нормы. В результате непогоды были затоплены многие улицы.

Отметим, что стихия обрушилась на несколько городов Израиля.

Напомним, что в первые дни нового года в результате наводнения в столице Индонезии, Джакарте, погибло по меньшей мере 43 человек, а более 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753280" frameborder="0"></iframe> Тель-Авив затопило из-за сильного ливня.

ИСТОЧНИК KP.RU