2020-01-05T21:00:20+03:00
Происшествия

Во время наводнения в Тель-Авиве погибли два человека

Мэр города заявил, что может уйти в отставку после произошедшего [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Наводнение в Тель-Авива: погибли два человекаНаводнение в Тель-Авива: погибли два человекаФото: соцсети
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В результате сильного наводнения в Тель-Авиве двое человек погибли в затопленном лифте.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «шокирован трагической смертью двух жителей Тель-Авива». В свою очередь мэр израильского города Рон Хульдаи сообщил, что готов уйти в отставку, если будет доказана его вина в произошедшем.

«Если будут найдены доказательства того, что есть и моя вина, я подумаю об отставке», - сказал глава Тель-Авива.

Сильный ливень с грозами и порывистым ветром начался в городе в субботу, 4 января. В считаные часы там выпало 74 мм осадков, что является пятой частью годовой нормы. В результате непогоды были затоплены многие улицы.

Отметим, что стихия обрушилась на несколько городов Израиля.

Напомним, что в первые дни нового года в результате наводнения в столице Индонезии, Джакарте, погибло по меньшей мере 43 человек, а более 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Тель-Авив затопило из-за сильного ливня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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