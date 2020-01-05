2020-01-05T21:03:16+03:00
Политика

Украинские военные подорвались на собственной мине в Донбассе

Один военнослужащий погиб
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Украинские военные подорвались на собственной мине в Донбассе. Фото: ДАНУкраинские военные подорвались на собственной мине в Донбассе. Фото: ДАН
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Один украинский военнослужащий погиб и ещё один получил тяжелые ранения, подорвавшись на собственных минах в Донбассе.

Как сообщает штаб силовой операции в Донбассе, на мине подорвался грузовик с украинскими военными, когда находился в районе населенного пункта Золотое-5. В пресс-службе штаба уточнили, что автомобиль ГАЗ-66 принадлежал одному из подразделений объединенных сил, который занимался логистическим обеспечением.

Сообщается, что на месте инцидента работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства произошедшего.

Украинский журналист и военный эксперт Юрий Бутусов утверждает, что военнослужащие подорвались на минах на опорном пункте. По его данным в результате происшествия погиб один военный, трое были ранены.

Напомним, в конце прошлого года украинский сапер подорвался на собственной мине в районе оккупированного Дзержинска. Незадолго до этого один военный ВСУ погиб и один получил ранения при установке минных заграждений под Донецком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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