5 Янв. 2020 2020-01-05T22:49:10+03:00

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Полиция Таиланда арестовала туристов из России за интим на пляже в Паттайе.

Как сообщает Bangkokpost, по данным правоохранительных органов, нарушителями были 19-летняя девушка и 26-летний мужчина, которым в итоге пришлось заплатить по пять тысяч батт (чуть больше десяти тысяч рублей). Такой штраф является наивысшим из возможных наказаний за секс в общественном месте.

По данным издания, оба нарушителя были изрядно пьяны, и они не увидели никого в непосредственной близости.

Как писал сайт kp.ru, за подобные правонарушения российских туристов уже не раз штрафовали в Таиланде. Один раз пара из России решила заняться любовью на ночном, но многолюдном пляже. При этом окружающие собирались толпой вокруг подобных парочек и с интересом обменивались впечатлениями.

Напомним, в октябре этого года за секс на борту самолета «Москва-Владивосток» паре пришлось заплатить штраф в размере 1500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU