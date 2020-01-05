2020-01-05T23:15:19+03:00
Происшествия

Очередной взрыв прогремел в Багдаде рядом с посольством США

Ранения получили мирные жители
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Очередной взрыв прогремел в Багдаде рядом с посольством СШАОчередной взрыв прогремел в Багдаде рядом с посольством СШАФото: REUTERS
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Вечером в воскресенье, 6 января, очередной взрыв прогремел в «Зеленой зоне» в центре Багдада. Ракета попала в жилой дом вблизи американского посольства.

Как сообщает канал «Аль-Джазира», взрыв произошел в хорошо укрепленной «Зеленой зоне» иракской столицы, где расположены министерства, правительственные учреждения страны и диппредставительства.

По данным телеканала «Аль-Арабия», в результате обстрела ранения получили мирные жители, возможно есть жертвы.

Напомним, днем ранее, 5 января, иракская столица подверглась минометному обстрелу, в результате которого были ранены по меньшей мере пять человек. Две ракеты также взорвались в «Зеленой зоне» рядом с американским посольством. Другие две ракеты упали на территории военно-воздушной базы Балад на севере Багдада, которую использовали американские военные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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