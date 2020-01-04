4 Янв. 2020 2020-01-04T21:09:16+03:00

Минометный обстрел в Багдаде: ранены пять человек Фото: REUTERS

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В результате минометного обстрела в Багдаде были ранены по меньшей мере пять человек.

Как писал сайт kp.ru, ранее рядом с посольством Соединённых Штатов в Багдаде взорвались две ракеты. Взрыв произошёл в хорошо укрепленной «зеленой зоне» - в районе Аль-Джадирия, где расположены правительственные учреждения, министерства и диппредставительства.

Арабский спутниковый телеканал «Аль-Арабия» сообщает, что люди пострадали при минометном обстреле «зеленой зоны».

По данным телеканала, две ракеты типа «Катюша» также взорвались на территории военно-воздушной базы Балад на севере иракской столице, которую использовали американские военные.

Напомним, в ночь на 4 января кортеж иракского ополчения подвергся авиаудару под Багдадом, но США отрицают свою причастность. В результате атаки погибли по меньшей мере шесть человек и взорвались два автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU