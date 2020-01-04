Минометный обстрел в Багдаде: ранены пять человек
В результате минометного обстрела в Багдаде были ранены по меньшей мере пять человек.
Как писал сайт kp.ru, ранее рядом с посольством Соединённых Штатов в Багдаде взорвались две ракеты. Взрыв произошёл в хорошо укрепленной «зеленой зоне» - в районе Аль-Джадирия, где расположены правительственные учреждения, министерства и диппредставительства.
Арабский спутниковый телеканал «Аль-Арабия» сообщает, что люди пострадали при минометном обстреле «зеленой зоны».
По данным телеканала, две ракеты типа «Катюша» также взорвались на территории военно-воздушной базы Балад на севере иракской столице, которую использовали американские военные.
Напомним, в ночь на 4 января кортеж иракского ополчения подвергся авиаудару под Багдадом, но США отрицают свою причастность. В результате атаки погибли по меньшей мере шесть человек и взорвались два автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU