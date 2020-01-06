На вторых торгах 2020 года рубль дешевеет по отношению к доллару

6 Янв. 2020 2020-01-06T12:57:03+03:00

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В ходе торгов на открытии Московской бирже в понедельник, 6 января, доллар подорожал на 17 копейки по сравнению с предыдущими показателями. Теперь он торгуется по 62,27 рубля за одну единицу валюты.

Курс евро также вырос. Европейская валюта подорожала на 6,25 копейки и поднялась до 69,37 рубля.

Индекс Московской бирже на 6 января упал на 0,28% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3067,64 пункта. Индекс РТС также уменьшился на 0,63% до 1554,35 пункта.

Напомним, 13 декабре курс доллара впервые с июля опустился ниже 63 рублей, а евро впервые с сентября опустился ниже 70 рублей. В конце декабря официальный курс европейской валюты начал составлял 68,5 рубля, «американец» торговался за 61,77 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU