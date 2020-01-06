2020-01-06T12:57:03+03:00
Экономика

На вторых торгах 2020 года рубль дешевеет по отношению к доллару

Курс евро на Мосбирже также вырос
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Рубль дешевеет по отношению к долларуРубль дешевеет по отношению к долларуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В ходе торгов на открытии Московской бирже в понедельник, 6 января, доллар подорожал на 17 копейки по сравнению с предыдущими показателями. Теперь он торгуется по 62,27 рубля за одну единицу валюты.

Курс евро также вырос. Европейская валюта подорожала на 6,25 копейки и поднялась до 69,37 рубля.

Индекс Московской бирже на 6 января упал на 0,28% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3067,64 пункта. Индекс РТС также уменьшился на 0,63% до 1554,35 пункта.

Напомним, 13 декабре курс доллара впервые с июля опустился ниже 63 рублей, а евро впервые с сентября опустился ниже 70 рублей. В конце декабря официальный курс европейской валюты начал составлял 68,5 рубля, «американец» торговался за 61,77 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На вторых торгах 2020 года рубль дешевеет по отношению к доллару
Поклонская назвала «мерзким вирусом» героизацию Бандеры на Украине
После убийства Сулеймани цена нефти Brent выросла выше 70 долларов за баррель
Российский турист погиб при сходе лавины в Грузии
Forbes объяснил, почему санкции против «Северного потока-2» не имеют смысла
Эксперты рассказали об ошибках, которые могут превратить чай в яд
Дочь Сулеймани рассказала о наступлении «темного дня» для США и Израиля
Японский военный аналитик назвал МиГ-25 «королем скорости»
Преемник Сулеймани пообещал изгнать американцев из региона
Конгресс США намерен ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
«Золотой глобус» – 2020: Хоакин Феникс победил в номинации «Лучший актер в драме»
Гуаидо собирается провести очередное заседание парламента Венесуэлы
Ирак сообщит послу США о высылке американских войск
Оппозиционный кандидат Зоран Миланович побеждает на выборах президента Хорватии
Более 40 человек пострадали в ходе беспорядков в Нью-Дели
«Золотой глобус» – 2020 в номинации «Лучший мини-сериал» получил «Чернобыль»
Помпео от имени США поздравил Гуаидо с переизбранием на пост спикера парламента Венесуэлы
«Золотой глобус» – 2020: Тарантино победил в номинации «Лучший сценарий»
Картина «Паразиты» получила «Золотой глобус» – 2020 как лучший фильм на иностранном языке
Сторонники Гуаидо заявили, что он переизбран спикером парламента Венесуэлы
Трамп пригрозил Ирану ударами, а Ираку – санкциями
«Золотой глобус» – 2020: Кинокритики США назвали лучшим фильмом года картину «Паразиты»
Меркель, Джонсон и Макрон призвали Ирак поддерживать коалицию США
Жертвами атаки боевиков на военную базу в Кении стали трое американцев
США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск
В Лос-Анджелесе состоится церемония вручения наград «Золотой глобус – 2020»