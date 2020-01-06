Россиян предупредили о начале «рабочего режима» мошенников

6 Янв. 2020 2020-01-06T15:25:30+03:00

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К концу новогодних праздников мошенники постепенно входят в «рабочий режим». Об этом предупредили в Сбербанке, где отметили «значительную» разницу в активности злоумышленников в рабочие недели и зимние каникулы.

«Как правило, в первые дни праздников активности практически нет, но к концу каникул мошенники постепенно входят в "рабочий режим"», - передает ТАСС заявление Сбербанка.

По данным Сбербанка, зимние каникулы прошлого года злоумышленники намеривались украсть у его клиентов более 280 миллионов рублей, однако банк предотвратил эти попытки.

Как сообщили в банке самым распространенным способом мошенничество (почти 90%) остаются телефонные звонки, так называемая социальная инженерия. Обзванивая клиентов банка, злоумышленники представляются работниками службы безопасности и просят перевести деньги на «резервный счет».

В Сбербанке отметили, что их сотрудники никогда не просят клиентов подтверждать какие-то операции через банкоматы, а «безопасных резервных счетов» не существует.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал «топе уловок», которыми пользуются мошенники.

ИСТОЧНИК KP.RU