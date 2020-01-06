Россиян предупредили о начале «рабочего режима» мошенников
К концу новогодних праздников мошенники постепенно входят в «рабочий режим». Об этом предупредили в Сбербанке, где отметили «значительную» разницу в активности злоумышленников в рабочие недели и зимние каникулы.
«Как правило, в первые дни праздников активности практически нет, но к концу каникул мошенники постепенно входят в "рабочий режим"», - передает ТАСС заявление Сбербанка.
По данным Сбербанка, зимние каникулы прошлого года злоумышленники намеривались украсть у его клиентов более 280 миллионов рублей, однако банк предотвратил эти попытки.
Как сообщили в банке самым распространенным способом мошенничество (почти 90%) остаются телефонные звонки, так называемая социальная инженерия. Обзванивая клиентов банка, злоумышленники представляются работниками службы безопасности и просят перевести деньги на «резервный счет».
В Сбербанке отметили, что их сотрудники никогда не просят клиентов подтверждать какие-то операции через банкоматы, а «безопасных резервных счетов» не существует.
Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал «топе уловок», которыми пользуются мошенники.
ИСТОЧНИК KP.RU