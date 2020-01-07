В Анкаре исключили возможность вооруженного столкновения России и Турции в Ливии

7 Янв. 2020 2020-01-07T04:31:01+03:00

Представитель правящей в стране Партии справедливости и развития подчеркнул, что об этом и речи быть не может

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В Анкаре полностью исключают возможность вооруженного столкновения с Россией на территории Ливии. Об этом не может быть и речи, убежден пресс-секретарь возглавляемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития Омер Челик.

«Мы не находимся в Ливии как оккупанты. Нет речи о том, что может произойти столкновение с Россией», - заявил он журналистам.

Он добавил, что отправленные в Ливию турецкие военные «будут обучать те силы, которые желают защищать законное правительство», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Омер Челик уже говорил, что Вооруженные силы Турции будут обучать группировки, которые встанут на защиту легитимных властей – возглавляемого Файезом Сарраджем Правительства национального согласия (ПНС) – и будут действовать в соответствии с законами.

ИСТОЧНИК KP.RU