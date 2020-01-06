2020-01-06T21:43:48+03:00
В мире

Турецкие войска направлены в Ливию не участвовать в боевых действиях, а обучать бойцов

Армия Турции начнет работать с солдатами Правительства национального согласия
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Ливию направили турецкие войскаВ Ливию направили турецкие войскаФото: REUTERS
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Турецкие войска в Ливии будут обучать бойцов Правительства национального согласия. Ранее ливийские власти попросили у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана военной помощи. Он одобрил ввод войск в Ливию, но тогда объявлено, что турецкие солдаты не будут участвовать в боевых действиях. У армии Анкары другая задача - обучать бойцов для защиты легитимного правительства.

- Вооруженные силы Турции будут обучать группировки, которые будут защищать легитимное правительство и действовать в соответствии с законами,- приводит ТАСС заявление пресс-секретаря возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития Омера Челика.

Власти Турции продолжат добиваться режима прекращения огня в Ливии также дипломатическим путем.

Конфликт в Ливии происходит на почве двоевластия – в стране фактически два правительства. Международными организациями признано только одно из них - Правительство национального согласия Фаиза Сараджа. На востоке страны действует временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, его поддерживает Ливийская национальная армия Халифы Хафтара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Турецкие войска направлены в Ливию не участвовать в боевых действиях, а обучать бойцов
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