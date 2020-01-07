Путин поздравил россиян со светлым праздником Рождества

7 Янв. 2020 2020-01-07T10:15:00+03:00

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Президент России Владимир Путин поздравил всех православных христиан с Рождеством Христовым.

Он подчеркнул, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии страны играют огромную созидательную роль в укреплении духовно-нравственных основ общества, сохранении культурного наследия и воспитания молодежи. Столь плодотворная работа очень важна и заслуживает самого глубокого признания, добавил глава государства.

"В светлые рождественские дни миллионы людей во всём мире испытывают радость и душевный подъём, особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение. Их сердца наполнены любовью, верой в торжество добра и справедливости", - говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте Кремля.

Путин пожелал верующим здоровья и благополучия. Сайт kp.ru писал, что сам он рождественскую ночь провел на богослужении в Спасо-преображенском соборе Санкт-Петербурга, где был крещен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753408" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин на Рождественской службе в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU