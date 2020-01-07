Путин прибыл на Рождественское богослужение в Спасо-Преображенский собор Петербурга

7 Янв. 2020 2020-01-07T00:49:26+03:00

Президент России Владимир Путин во время Рождественского богослужения в Спасо-Преображенском соборе в 2019 году. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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Президент России Владимир Путин по традиции встречает Рождество Христово не в столице, в этом году он приехал в Санкт-Петербург – уже в третий раз подряд. А на ночное богослужение глава государства снова пришел в Спасо-Преображенский собор, сообщает корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

А вот премьер-министр Дмитрий Медведев отмечает Рождество в Москве. Вот и в этом году к полуночи он вместе с супругой прибыл на праздничную литургию в главный собор России – храм Христа Спасителя.

Стоит отметить, что один из главных и любимейших праздников Рождество Христово 7 января отмечают Иерусалимская, Сербская, Польская и Грузинская православные церкви, монастыри Афона, католики восточного обряда и ряд протестантов, живущих по Юлианскому календарю.

Дорогие друзья, поздравляем вас с Рождеством Христовым! Желаем вам мира, добра и любви.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753408" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин на Рождественской службе в Санкт-Петербурге.

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Рождество 2020 в храме Христа Спасителя: прямая онлайн-трансляция

В ночь с 6 на 7 января верующие Русской православной церкви встречают Рождество Христово. Тогда же заканчивается и строгий 40-дневный Рождественский пост. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции возглавит праздничную службу в храме Христа Спасителя. Сайт kp.ru будет вести трансляцию ночного богослужения. Начало - в 22.45 по московскому времени (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU