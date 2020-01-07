2020-01-07T00:56:17+03:00
Политика

Путин вновь приехал на Рождество в храм, где его крестили

Президент отметил праздник на малой родине
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент отметил праздник на малой родинеПрезидент отметил праздник на малой родине
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Владимир Путин, много лет отмечавший Рождество в разных регионах страны, уже третий год подряд приезжает на свою малую родину, в Санкт-Петербург. Второй год подряд (а в общей сложности — третий) он посещает рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе.

Когда-то Путина крестили в этом храме, а впервые он приехал на Рождество в Спасо-Преображенский собор еще в 2012 году. Глава государства тогда признался, что для него это самая родная из всех российских церквей.

- Для меня это особенный собор, меня здесь крестили месяца через полтора после рождения, - рассказал Путин. - Мама рассказывала, что они с соседкой принесли меня крестить, отец был членом КПСС, строгим человеком. Они это сделали втайне от него. Во всяком случае, считалось, что втайне.

В 2018 году президент провел Рождество так же в Северной столице - в церкви Святых и Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, где когда-то был крещен его отец.

В этом году Путин стоял в ходе праздничного богослужения вместе с детьми, учащимися в местной церковной школе.

Владимир Путин поздравил собравшихся с Новым годом и Рождеством и подарил настоятелю собора Николаю Брындину Тихвинскую икону Божией Матери с предстоящими святыми в честь Рождества Христова.

Спасо-Преображенский собор был связан с историей Преображенского полка. Основанный императрицей Елизаветой, он был главным храмом лейб-гвардии и местом, где хранились знамена, захваченные у турок, и преображенские мундиры Александра I, Николая I и Александра II. Особой реликвией была сабля Александра II, которая была на императоре в день покушения и сохранившая следы его крови. Одной из главных святынь собора - любимая икона Петра I "Спас Нерукотворный". Образ, написанный еще для отца Петра Алексея Михайловича, он был с императором при закладке Петербурга, при Полтавской битве, при его смерти и отпевании.

Владимир Путин на Рождественской службе в Санкт-Петербурге.

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Президент России традиционно отмечает Рождество в одном из храмов за пределами столицы. За двадцать лет Владимир Путин объехал всю страну, побывав на праздничной службе в Якутске и Великом Новгороде, Сочи и Владимире, Челябинской и Тверской областях. В последние два года глава государства встречает праздник на своей малой родине - в храмах Санкт-Петербурга (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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