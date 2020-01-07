2020-01-07T10:37:40+03:00
Звезды

Самым кассовым мультфильмом в истории стало "Холодное сердце - 2"

Анимационная лента собрала в прокате более 1,325 миллиарда долларов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мультфильм «Холодное сердце – 2» заработал $1,325 млрдМультфильм «Холодное сердце – 2» заработал $1,325 млрдФото: кадр из фильма
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Вторая часть "Холодного сердца" стала самым кассовым мультфильмом в истории мирового кинематографа. Анимационная лента киностудии Walt Disney вышла в прокат в ноябре 2019 года и за шесть недель заработала 1,325 миллиарда долларов.

Примечательно, что до недавнего момента рекордсменом являлась первая часть мультфильма о "снежной королеве" Эльзе и ее сестре, принцессе Анне. Кинокартина вышла в свет в 2013 году и собрала в прокате 1,281 млрд долларов, передает портал Boxofficemojo.

Сайт kp.ru писал, что диснеевский мультик стал бить рекорды сразу после выхода. С наступлением зимы "Холодное сердце - 2" возглавило рейтинг проката, а критики стали называть его самой успешной полнометражкой этой киностудии последних лет.

В России на премьеру сиквела приходили целыми семьями, включая звезд шоу-бизнеса с детьми.

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Холодное сердце 2 - отрывок песни: "Где же ты"
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ИСТОЧНИК KP.RU

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Самым кассовым мультфильмом в истории стало "Холодное сердце - 2"
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