Самым кассовым мультфильмом в истории стало "Холодное сердце - 2"
Вторая часть "Холодного сердца" стала самым кассовым мультфильмом в истории мирового кинематографа. Анимационная лента киностудии Walt Disney вышла в прокат в ноябре 2019 года и за шесть недель заработала 1,325 миллиарда долларов.
Примечательно, что до недавнего момента рекордсменом являлась первая часть мультфильма о "снежной королеве" Эльзе и ее сестре, принцессе Анне. Кинокартина вышла в свет в 2013 году и собрала в прокате 1,281 млрд долларов, передает портал Boxofficemojo.
Сайт kp.ru писал, что диснеевский мультик стал бить рекорды сразу после выхода. С наступлением зимы "Холодное сердце - 2" возглавило рейтинг проката, а критики стали называть его самой успешной полнометражкой этой киностудии последних лет.
В России на премьеру сиквела приходили целыми семьями, включая звезд шоу-бизнеса с детьми.
ИСТОЧНИК KP.RU