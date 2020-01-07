2020-01-07T16:21:54+03:00
В мире

Более 40 человек убиты и более 200 ранены в давке на прощании с иранским генералом Сулеймани

Церемония проходит в родном городе командующего спецподразделением
Ася КУЗНЕЦОВА
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Высший руководитель Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить Вашингтону за убийство СулейманиВысший руководитель Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить Вашингтону за убийство СулейманиФото: REUTERS
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Иранские СМИ уточнили, что 48 человек погибли в иранском Кермане во время давки на церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани, которая началась в его родном городе утром 7 января. Об этом сообщает телеканал IRIB.

В давке погибло более 40 человек Фото: REUTERS

В давке погибло более 40 человекФото: REUTERS

— К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, несколько пострадавших были доставлены в медицинские центры, — объявил глава скорой помощи Пир Хосейн Куливанд. Он также добавил, что все обстоятельства гибели людей пока уточняются, и полная информация будет объявлена после расследования произошедшего.

Тысячи людей пришли проститься с Сулеймани Фото: REUTERS

Тысячи людей пришли проститься с СулейманиФото: REUTERS

Напомним, что в ночь на 3 января ВВС США нанесли авиаудар на международный аэропорт Багдада. В результате удара погибли командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Кассет Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Их обоих США обвиняли в причастности к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Более 40 человек убиты и более 200 ранены в давке на прощании с иранским генералом Сулеймани.

Высший руководитель Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить Вашингтону за убийство Сулеймани. Лидер США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, в случае нападения на американцев.

Иран прощается с генералом Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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