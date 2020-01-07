Более 40 человек убиты и более 200 ранены в давке на прощании с иранским генералом Сулеймани
Иранские СМИ уточнили, что 48 человек погибли в иранском Кермане во время давки на церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани, которая началась в его родном городе утром 7 января. Об этом сообщает телеканал IRIB.
В давке погибло более 40 человекФото: REUTERS
— К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, несколько пострадавших были доставлены в медицинские центры, — объявил глава скорой помощи Пир Хосейн Куливанд. Он также добавил, что все обстоятельства гибели людей пока уточняются, и полная информация будет объявлена после расследования произошедшего.
Тысячи людей пришли проститься с СулейманиФото: REUTERS
Напомним, что в ночь на 3 января ВВС США нанесли авиаудар на международный аэропорт Багдада. В результате удара погибли командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Кассет Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Их обоих США обвиняли в причастности к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Более 40 человек убиты и более 200 ранены в давке на прощании с иранским генералом Сулеймани.
Высший руководитель Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить Вашингтону за убийство Сулеймани. Лидер США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, в случае нападения на американцев.
Иран прощается с генералом Сулеймани.
ИСТОЧНИК KP.RU