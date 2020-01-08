В российские аэропорты возвращаются курилки

8 Янв. 2020 2020-01-08T05:00:19+03:00

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В России 8 января вступил в силу закон, разрешающий курить в аэропортах. Это значит, что в воздушные гавани страны возвращаются курилки. Текст законопроекта опубликован на официальном портале правовой информации.

Однако это не означает, что во всех российских аэропортах можно будет курить с 8 января. Для начала воздушным гаваням страны необходимо оборудовать специальные комнаты. Там должны быть непрозрачные стены и вентиляция. Посещать их смогут не только зарегистрированные на рейс пассажиры, но следующие транзитом граждане.

К примеру, Шереметьево, как пишут РИА Новости, в начале 2020 года вернет 14 курилок. Но точной даты пока не называется. А вот в Домодедово все комнаты для курения в 2013 году были переоборудованы, в воздушной гавани планируют сделать новые площадки. Во Внуково сообщили, что курилки они не демонтировали, поэтому в скором времени смогут снова из запустить.

ИСТОЧНИК KP.RU