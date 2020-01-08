В российские аэропорты возвращаются курилки
В России 8 января вступил в силу закон, разрешающий курить в аэропортах. Это значит, что в воздушные гавани страны возвращаются курилки. Текст законопроекта опубликован на официальном портале правовой информации.
Однако это не означает, что во всех российских аэропортах можно будет курить с 8 января. Для начала воздушным гаваням страны необходимо оборудовать специальные комнаты. Там должны быть непрозрачные стены и вентиляция. Посещать их смогут не только зарегистрированные на рейс пассажиры, но следующие транзитом граждане.
К примеру, Шереметьево, как пишут РИА Новости, в начале 2020 года вернет 14 курилок. Но точной даты пока не называется. А вот в Домодедово все комнаты для курения в 2013 году были переоборудованы, в воздушной гавани планируют сделать новые площадки. Во Внуково сообщили, что курилки они не демонтировали, поэтому в скором времени смогут снова из запустить.
ИСТОЧНИК KP.RU