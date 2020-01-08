2020-01-08T21:58:54+03:00
Экономика

Евро впервые с января 2018 года упал ниже 68 рублей

Доллар опустился до минимума с мая 2018 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Евро впервые с января 2018 года упал ниже 68 рублейЕвро впервые с января 2018 года упал ниже 68 рублейФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На вечерних торгах в среду, 8 января, курс рубля укрепляется по отношению к основным валютам и бьет исторические рекорды.

Евро впервые с января 2018 года опустился ниже 68 рублей. Европейская валюта теряла в стоимости 1,13 рубля и опустилась до 68,03 рубля.

Американская валюта опустилась до минимума с мая 2018 года и подешевела на 64 копейки по сравнению с предыдущими показателями. Теперь она торгуется по 61,19 рубля

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent упал на 3,57% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 65,83 доллара за баррель.

Напомним, 13 декабре курс доллара впервые с июля упал ниже 63 рублей, а евро впервые с сентября опустился ниже 70 рублей, однако в ходе торгов на Московской бирже 6 января, рубль, наоборот, начал терять в цене. Американец подорожал на 17 копейки, а европейская валюта на 6,25 копейки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Премьер-министр Канады заявил о готовности помогать в расследовании причин крушения самолета в Иране
Власти Дании выводят своих военных из Ирака
Выпустили альбом Дэвида Боуи с ранее неизданной версией культовой песни «The Man Who Sold the World»
«Тонкий троллинг»: президент Эстонии вернула подаренное российским посольством крымское вино
В аэропорт Борисполь граждане приносят цветы в память о погибших в авиакатастрофе
Евро впервые с января 2018 года упал ниже 68 рублей
После заявления Трампа по Ирану нефть WTI подешевела
Иран впервые использовал свои новейшие ракеты для атаки американской базы в Ираке
Стрельба в столице Канады: один человек убит и трое ранены
В Роскачестве рассказали о лучших российских продуктах
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпромом» деньги
Трамп пригрозил Ирану «мощными» санкциями
Трамп: при атаке на американские базы в Ираке никто не пострадал
МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Олимпиаде в Токио после решения CAS
Захарова прокомментировала удары Ирана по базам США в Ираке
Освобождены двое россиян, похищенных пиратами в Нигерии
Высказались за решение проблем исключительно мирными методами: Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Пилоты разбившегося украинского самолета не могли связаться с диспетчерским пунктом
Иран отказался отдавать США чёрные ящики разбившегося украинского Boeing
Путин и Эрдоган призвали прекратить огонь в Ливии с 12 января 2020 года
Зеленский назвал приоритетом установление ответственных за катастрофу с Боингом в Тегеране
Медведев поручил дать оценку безопасности туризма и полетов на Ближнем Востоке
Эрдоган - Путину: «Умный попутчик означает, что половина пути уже пройдена»
Путин рассказал о тенденциях к обострению ситуации на Ближнем Востоке
Путин и Эрдоган повернули вентиль: «Турецкий поток» официально открыт
В 2019-м чаще всего покупали «двушки» и «однушки»