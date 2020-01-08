8 Янв. 2020 2020-01-08T21:58:54+03:00

Евро впервые с января 2018 года упал ниже 68 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доллар опустился до минимума с мая 2018 года

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На вечерних торгах в среду, 8 января, курс рубля укрепляется по отношению к основным валютам и бьет исторические рекорды.

Евро впервые с января 2018 года опустился ниже 68 рублей. Европейская валюта теряла в стоимости 1,13 рубля и опустилась до 68,03 рубля.

Американская валюта опустилась до минимума с мая 2018 года и подешевела на 64 копейки по сравнению с предыдущими показателями. Теперь она торгуется по 61,19 рубля

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent упал на 3,57% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 65,83 доллара за баррель.

Напомним, 13 декабре курс доллара впервые с июля упал ниже 63 рублей, а евро впервые с сентября опустился ниже 70 рублей, однако в ходе торгов на Московской бирже 6 января, рубль, наоборот, начал терять в цене. Американец подорожал на 17 копейки, а европейская валюта на 6,25 копейки.

ИСТОЧНИК KP.RU