Премьер-министр Канады заявил о готовности помогать в расследовании причин крушения самолета в Иране

8 Янв. 2020 2020-01-08T23:22:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Канады будут сотрудничать с Ираном и другими партнерами в расследовании причин авиакатстрофы под Тегераном. Пассажирский самолет с 176 людьми на борту потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта. В списках пассажиров - 63 гражданина Канады.

Рейс выполняла компания «Международные авиалинии Украины». Все члены экипажа и пассажиры Boeing 737 погибли. Причина катастрофы пока не известна, обнаружены черные ящики – Иран отказался передавать бортовые самописцы для расшифровки США.

- Наше правительство будет продолжать тесно сотрудничать со своими международными партнерами, чтобы обеспечить тщательное расследование этого крушения,- сказано в официальном обращении премьер-министра Канады Джастина Трюдо. - Сегодня я заверяю всех канадцев в том, что их безопасность - это наш главный приоритет. Мы также присоединяемся к другим странам, которые оплакивают потерю граждан.

Трюдо добавил, что канадский министр Шампани поддерживал связь с правительством Украины, связь с международными партнерами по вопросу крушения самолета поддерживает также Министр Гарно.

ИСТОЧНИК KP.RU