В Тегеран вылетели эксперты минобороны Украины для расследования обстоятельств крушения самолета
В Иран отправились эксперты из Украины для расследования причин крушения пассажирского самолета 8 января. Лайнер, на борту которого было 176 человек, разбился через несколько минут после взлета. Что стало причиной авиакатастрофы, пока не известно. Черные ящики обнаружены, расшифровкой бортовых самописцев займутся в Иране. Сотрудничество в расследовании крушения предложили власти Канады, на борту воздушного судна находились 63 пассажира из этой страны. Рейс выполняла украинская авиакомпания.
- Самолет министерства обороны Украины с группой экспертов вылетел в Иран. Пожелаем им удачи и выполнения поставленных задач. Украина ждет вашего возвращения, - сообщил в фейсбуке секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
Предварительной причиной трагедии стала техническая неисправность самолета. По данным канадских спецслужб, произошел перегрев одного из двигателей.
Видео с места крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране.
ИСТОЧНИК KP.RU
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