В Тегеран вылетели эксперты минобороны Украины для расследования обстоятельств крушения самолета

9 Янв. 2020 2020-01-09T01:16:54+03:00

Пассажирский лайнер разбился через несколько минут после взлета 8 января

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В Иран отправились эксперты из Украины для расследования причин крушения пассажирского самолета 8 января. Лайнер, на борту которого было 176 человек, разбился через несколько минут после взлета. Что стало причиной авиакатастрофы, пока не известно. Черные ящики обнаружены, расшифровкой бортовых самописцев займутся в Иране. Сотрудничество в расследовании крушения предложили власти Канады, на борту воздушного судна находились 63 пассажира из этой страны. Рейс выполняла украинская авиакомпания.

- Самолет министерства обороны Украины с группой экспертов вылетел в Иран. Пожелаем им удачи и выполнения поставленных задач. Украина ждет вашего возвращения, - сообщил в фейсбуке секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Предварительной причиной трагедии стала техническая неисправность самолета. По данным канадских спецслужб, произошел перегрев одного из двигателей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753534" frameborder="0"></iframe> Видео с места крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране.

ИСТОЧНИК KP.RU