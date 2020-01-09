2020-01-09T01:16:54+03:00
В мире

В Тегеран вылетели эксперты минобороны Украины для расследования обстоятельств крушения самолета

Пассажирский лайнер разбился через несколько минут после взлета 8 января
Юлия САЛЬНИКОВА
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Украинские эксперты вылетели в ТегеранУкраинские эксперты вылетели в ТегеранФото: Facebook
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В Иран отправились эксперты из Украины для расследования причин крушения пассажирского самолета 8 января. Лайнер, на борту которого было 176 человек, разбился через несколько минут после взлета. Что стало причиной авиакатастрофы, пока не известно. Черные ящики обнаружены, расшифровкой бортовых самописцев займутся в Иране. Сотрудничество в расследовании крушения предложили власти Канады, на борту воздушного судна находились 63 пассажира из этой страны. Рейс выполняла украинская авиакомпания.

- Самолет министерства обороны Украины с группой экспертов вылетел в Иран. Пожелаем им удачи и выполнения поставленных задач. Украина ждет вашего возвращения, - сообщил в фейсбуке секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Предварительной причиной трагедии стала техническая неисправность самолета. По данным канадских спецслужб, произошел перегрев одного из двигателей.

Видео с места крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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