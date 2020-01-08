Reuters: Разведслужбы назвали причину крушения самолета под Тегераном
Канадские разведывательные службы назвали предварительную причину крушения пассажирского самолета под Тегераном. Как сообщает Reuters со ссылкой на экспертов, пожелавших не называть своего имени, пассажирский лайнер упал не по причине попадания в воздушное судно ракеты, а из-за технической неисправности. У спецслужб имеются данные о перегревании одного из двигателей Boeing 737-800.
Этой же версии придерживается и посольство Украины в Иране.
Самолет упал сразу после взлета. Все 176 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв 82 иранца, 63 канадца и 11 украинцев. Маршрут Тегеран-Торонто через Киев был популярным для канадцев иранского происхождения.
Власти Канады объявили о готовности помогать в расследовании причин крушения. Черные ящики уже обнаружены, расшифровкой записей бортовых самописцев займется Иран, власти страны отказались предоставлять устройства для проведения экспертизы США.
ИСТОЧНИК KP.RU
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