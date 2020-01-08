Reuters: Разведслужбы назвали причину крушения самолета под Тегераном

8 Янв. 2020 2020-01-08T23:37:51+03:00

Самолет разбился после взлета, недалеко от аэропорта Фото: REUTERS

По итогам предварительного расследования один из двигателей перегрелся

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Канадские разведывательные службы назвали предварительную причину крушения пассажирского самолета под Тегераном. Как сообщает Reuters со ссылкой на экспертов, пожелавших не называть своего имени, пассажирский лайнер упал не по причине попадания в воздушное судно ракеты, а из-за технической неисправности. У спецслужб имеются данные о перегревании одного из двигателей Boeing 737-800.

Этой же версии придерживается и посольство Украины в Иране.

Самолет упал сразу после взлета. Все 176 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв 82 иранца, 63 канадца и 11 украинцев. Маршрут Тегеран-Торонто через Киев был популярным для канадцев иранского происхождения.

Власти Канады объявили о готовности помогать в расследовании причин крушения. Черные ящики уже обнаружены, расшифровкой записей бортовых самописцев займется Иран, власти страны отказались предоставлять устройства для проведения экспертизы США.

worldhumancrisis Видео с места крушения украинского боинга в Тегеране

ИСТОЧНИК KP.RU