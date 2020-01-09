2020-01-09T03:20:30+03:00
В мире

Маркетологи повесили в Лондоне рекламный щит сериала «Дракула», который «оживает» только ночью

Днем это обычное белое полотно, в которое вбиты с десяток осиновых кольев
Юлия САЛЬНИКОВА
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Днем рисунка на рекламном щите не видноДнем рисунка на рекламном щите не видноФото: Кадр видео
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Стараниями маркетологов рекламу драмы «Дракула» в Сети обсуждают даже активнее, чем сам сериал, который выходит на экраны в 2020 году. Причиной стали несколько рекламных щитов в Лондоне и Бирмингеме. На белом полотне только название фильма и указание того, что сериал снят создателями «Шерлока». Никаких картинок, только деревяшки, воткнутые в плакат.

Но это только днем. Ночью рекламный щит преображается настолько, что, как пишет The Mirror, лондонцы признаются, что такой плакат вызывает настоящий страх. Маркетологи решили поиграть с тенью. Силуэт от деревяшек, забитых в щит, создают портрет самого Драмкулы.

- Это один из самых амбициозных рекламных проектов, которые мы когда-либо делали, - сообщила Олли Харнетт, креативный руководитель BBC Creative.

Но ночью на плакате появляется сам Дракула Фото: Кадр видео

Но ночью на плакате появляется сам ДракулаФото: Кадр видео

Таким необычным плакатом создатели мини-сериала хотели показать, что и сама драма будет отличаться оригинальностью. Зрителей, привыкших к классической истории о вампире, уверяют в кинокоманде, ждет много сюрпризов.

Первый эпизод «Дракулы» был показан на BBC One 1 января, а во всем мире 4 января на Netflix .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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