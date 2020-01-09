В Роструде рассказали о выходных в 2020 году

9 Янв. 2020 2020-01-09T06:46:13+03:00

В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Роструде рассказали о том, как будут работать россияне в 2020 году. Жителе страны ожидают восемь сокращенных рабочих недель, выходные будут в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре.

Самая короткая неделя в январе сразу после праздников, жители страны будут работать всего два дня: четверг и пятницу. Вторая сокращенная неделя в феврале.

- В связи с празднованием Дня защитника Отечества трудиться в последнюю неделю месяца будут четыре дня с 25 по 26 февраля, - рассказал РИА Новости замруководителя Роструда Иван Шкловец.

В первый месяц весны традиционно ожидается много выходных, они будут приурочены к Международному женскому дню, а в мае сразу два повода - День весны и труда и День Победы.

В мае в связи с переносами выходных дней с субботы, 4 января, и воскресенья, 5 января, первая рабочая неделя продлится всего три дня — с 6 по 8 мая. Вторая майская неделя тоже будет короткой.

В июне выходные будут связаны с празднованием Дня России, а последняя сокращенная рабочая неделя ожидается в ноябре, лишний выходной россияне получат в связи с празднованием Дня народного единства, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU