Появилось новое видео авиакатастрофы с украинским самолётом в Иране

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:17:54+03:00

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Телевидение Ирана показало видео с моментом крушения украинского Boeing 737 в Тегеране. На ролике с камер наблюдения видна мощная вспышка и разлетающиеся осколки. В другой видеоряд, снятый очевидцем из машины, попал падающий горящий самолёт, после чего в небе виден отсвет взрыва.

Ранее сайт kp.ru писал, что пилоты разбившегося Boeing 737 не могли связаться с командно-диспетчерским пунктом из-за обрыва беспроводной связи. Перед крушением пилоты заметили неисправность и развернули самолёт обратно в аэропорт. Авиакатастрофа случилась из-за перегревшегося двигателя.

Напомним, что 8 января, в Тегеране разбился Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», на борту которого было 176 человек, среди которых были 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, четыре гражданина Афганистана, а также по три гражданина Великобритании и Германии. Никто из них не выжил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753680" frameborder="0"></iframe> Появилось новое видео с места крушения украинского самолета в Иране.

ИСТОЧНИК KP.RU