Пилоты разбившегося украинского самолета не могли связаться с диспетчерским пунктом

8 Янв. 2020 2020-01-08T18:31:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Пилоты разбившегося в Тегеран украинского самолета Boeing 737 не могли связаться с командно-диспетчерским пунктом из-за обрыва безпроводной связи. Об этом сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде

«Сразу после взлета самолета с взлетно-посадочной полосы аэропорта имени имама Хомейни беспроводная связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась», - передает иранское информационное агентство Mehr слова главы гражданской авиации.

Напомним, 8 января, в Тегеране разбился Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», на борту которого было 176 человек. В результате авиакатастрофы все члены экипажа и пассажиры погибли. Как сообщал сайт kp.ru, Иран пока не решил кому направит на расшифровку черный ящик, однако Абедзаде сообщил, что республика не передаст самписцы Соединённым Штатам и компании Boeing.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753534" frameborder="0"></iframe> Видео с места крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране.

ИСТОЧНИК KP.RU