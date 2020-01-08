2020-01-08T18:31:46+03:00
Происшествия

Пилоты разбившегося украинского самолета не могли связаться с диспетчерским пунктом

Беспроводная связь Boeing 737 оборвалась
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пилоты разбившегося украинского самолета не могли связаться с диспетчерским пунктомПилоты разбившегося украинского самолета не могли связаться с диспетчерским пунктомФото: REUTERS
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Пилоты разбившегося в Тегеран украинского самолета Boeing 737 не могли связаться с командно-диспетчерским пунктом из-за обрыва безпроводной связи. Об этом сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде

«Сразу после взлета самолета с взлетно-посадочной полосы аэропорта имени имама Хомейни беспроводная связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась», - передает иранское информационное агентство Mehr слова главы гражданской авиации.

Напомним, 8 января, в Тегеране разбился Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», на борту которого было 176 человек. В результате авиакатастрофы все члены экипажа и пассажиры погибли. Как сообщал сайт kp.ru, Иран пока не решил кому направит на расшифровку черный ящик, однако Абедзаде сообщил, что республика не передаст самписцы Соединённым Штатам и компании Boeing.

Видео с места крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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