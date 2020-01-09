Первый в России лотерейный миллиардер нашелся - счастливый билет стал подарком на день рождения

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:54:33+03:00

О выигрыше узнали только 3 января, когда дочь победительницы сверила результаты тиража на сайте лотереи Фото: СОЦСЕТИ

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Жительница Подмосковья Надежда Бартош стала первым в России лотерейным миллиардером. Счастливый билет ей подарила дочь на день рождения 31 декабря.

Розыгрыш лотереи с выигрышем 1 млрд рублей прошёл в ночь на 1 января 2020 года. Обладатель главного приза не выходил на связь до 9 января.

Надежда участвует в лотерее несколько раз в год, а новогодний тираж "Русского лото" не пропускает никогда, в этот раз у победительницы было 10 билетов, выигрышный ей купила дочь в торговом центре.

- У меня день рождения 31 декабря. Сын с дочерью спрашивали, что мне подарить. Я попросила билет "Русского лото", так как все остальное у меня есть. Торговый центр уже закрывался, когда дочь предложила мне купить билет. Обычно я смотрела счастливые числа, но в этот раз пришлось выбирать в спешке первые попавшиеся билеты. Взяла три: с начала пачки, из середины, и с конца, - передает РИА Новости слова Надежды.

О выигрыше узнали 3 января, когда дочь победительницы сверила результаты тиража на сайте "Столото".

- Первый билет, который я проверила, был с миллиардным выигрышем. Когда я увидела сумму выигрыша, подумала, что какая-то ошибка. Перепроверяла трижды, но цифры на экране не менялись. Я была в другом городе, поэтому сразу отправила фото билета маме и брату, чтобы они тоже проверили, - рассказала она.

Семья планирует развивать семейный бизнес и купить украшение, которое станет напоминанием о грандиозном выигрыше.

ИСТОЧНИК KP.RU