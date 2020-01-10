Самой богатой женщиной Африки оказалась гражданка России по рождению
Самая богатая женщина Африки Изабель душ Сантуш сообщила, что имеет российское гражданство. Дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша уточнила, она получила его при рождении.
- Я россиянка по рождению. Я не восстанавливала гражданство, оно сохранялось у меня всегда, - рассказала Изабель душ Сантуш в разговоре с корреспондентом ТАСС.
Отмечается, что самая богатая женщина Африки родилась в 1973 году в Баку. Ее отец Жозе Эдуарду душ Сантуша тогда был ангольским революционером, а мама - активистка народного движения за освобождение Анголы, уроженка Пензы Татьяна Куканова.
Изабель в 2016 2017 годах руководила госнефтекомпанией страны Sonango. В 2017 году она уехала из Анголы вместе с мужем, конголезским предпринимателем Синдика Доколо. Сейчас она живет в Дубаях и пока не намерена возвращаться в Анголу.
ИСТОЧНИК KP.RU