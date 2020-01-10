10 Янв. 2020 2020-01-10T05:25:52+03:00

Самой богатой женщиной Африки оказалась гражданка России по рождению Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Изабель душ Сантуш родилась в Баку в 1973 году

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Самая богатая женщина Африки Изабель душ Сантуш сообщила, что имеет российское гражданство. Дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша уточнила, она получила его при рождении.

- Я россиянка по рождению. Я не восстанавливала гражданство, оно сохранялось у меня всегда, - рассказала Изабель душ Сантуш в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Отмечается, что самая богатая женщина Африки родилась в 1973 году в Баку. Ее отец Жозе Эдуарду душ Сантуша тогда был ангольским революционером, а мама - активистка народного движения за освобождение Анголы, уроженка Пензы Татьяна Куканова.

Изабель в 2016 2017 годах руководила госнефтекомпанией страны Sonango. В 2017 году она уехала из Анголы вместе с мужем, конголезским предпринимателем Синдика Доколо. Сейчас она живет в Дубаях и пока не намерена возвращаться в Анголу.

ИСТОЧНИК KP.RU