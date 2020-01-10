В Росгидромете объяснили, почему в России аномально теплая погода

10 Янв. 2020 2020-01-10T06:17:45+03:00

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Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил, почему в России установилась и довольно долго сохраняется аномально теплая погода. По его словам, не сформировалась мощная зона высокого давления, которую еще называют "сибирский максимум".

- Обычно он образуется в это время над западной и восточной Сибирью, над Красноярским краем и над Якутией. Эта зона "держит" теплый воздух и идет выхолаживание, а потом этот холод естественно распространяется на Урал и в центральную Россию, - объяснил синоптик РИА Новости.

Эксперт отметил, что в этом году антициклон находится не над Сибирью, как это бывает обычно, а на границе с Монголией, над северо- западной частью Китая, захватывая южную сторону Бурятии и Забайкалья.

- Весь холод идет не над Сибирью, а в Канаду, на Аляску, где морозы доходят до минус 30 градусов. В Квебеке - а это широта Крыма - до минус 20 градусов со снегопадами и холод. Эта циркуляция воздушных масс больше характерна для конца октября - начала ноября, - добавил Варакин.

По его словам, причина теплой погоды в России - идеальное стечение обстоятельств. Холодная зона встречается с теплой над Гольфстримом, затем проникает в Европу, а дальше распространяется на Азию. При этом, на своем пути она не видит препятствий.

ИСТОЧНИК KP.RU