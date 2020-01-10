Трамп назвал США "защитниками Европы от России"
Президент США Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в Огайо заявил, что США "защищают Европу от России". А после этого с досадой отметил, что страны ЕС его "невзлюбили.
- НАТО годами получает преимущества за счет США. Мы защищаем Европу от России. А цифры снижаются многие годы, последние 15-18 лет. Я пошел к ним и сказал: "Ребята, вы должны заплатить. Вы - неплательщики!" , - заявил Трамп.
По мнению американского лидера, именно поэтому невзлюбили в европейских странах. В противовес он поставил бывшего президента США Барака Обаму, который, как утверждаем Трамп, таких требований участникам НАТО не выдвигал.
Напомним, Трамп и ранее заявил, что НАТО морально устарела и стоит Штатам слишком дорого. Он подчеркивал, когда она создавалась, угроза была другой - Советский Союз. При этом организация не обращает должного внимания на терроризм. Американский лидер также часто приводит в пример защиту Украины, уверяю, что США- единственная страна, которая по-настоящему борется за Украину.
ИСТОЧНИК KP.RU